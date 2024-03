Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul fronte sanità, tre posti letto per mille abitanti per singola provincia è l'obiettivo del piano di programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, varato dalla giunta Rocca a dicembre scorso, anche per contrastare la mobilità passiva per la quale il Lazio risulta essere la seconda regione in Italia. Il piano punta anche a snellire le liste di attesa e a lavorare sulla fase della post acuzie. Ma anche l’incremento di terapia intensiva e semi intensiva. Con l’attuale programmazione si sale a oltre 22 mila posti letto nel Lazio, con una percentuale che si avvicina ai 4 posti letto per mille abitanti in ogni provincia e che a Roma supera anche questa quota (4,10). Nel 2022 invece si era scesi anche al di sotto dei 3 posti effettivi per mille abitanti. La Regione è al lavoro anche per il rafforzamento dei percorsi palliativi, dell'assistenza alla disabilità, dei consultori. Non da meno la notizia della firma di una pre-intesa con lo Stato del Vaticano per lo spostamento del Bambin Gesù nella struttura del Forlanini. Stesso discorso per la pediatria dell'Umberto I, interesse testimoniato dal concorso per il posto di oncologia pediatrica. Altro capitolo importante riguarda la salute mentale, per il quale si è previsto un incremento dei posti letto, a causa della accresciute esigenze, specie in conseguenza del Covid. È stato istituito un tavolo permanente di confronto sindacale per il monitoraggio del piano delle assunzioni, delle stabilizzazioni e delle internalizzazioni del comparto sanitario. Con l’obiettivo di velocizzare le 4289 procedure autorizzate dalla Regione Lazio con una copertura finanziaria di 209,5 milioni di euro, i cui iter sono demandati alle Aziende sanitarie, nei primi 11 mesi del governo Rocca. È stato riconosciuto anche l’incremento dei fondi contrattuali delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario regionale, pari a 145,53 euro pro-capite in base al numero di personale in servizio al 31 dicembre 2018, nel rispetto della legge di bilancio del 2024. Questo è previsto da un accordo firmato dal direttore regionale della Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, e dalle organizzazioni sindacali. (segue) (Rer)