Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (4)

- Tra i tavoli istituzionali aperti e progetti futuri, c'è la delocalizzazione del Policlinico Umberto I di Roma. L'inaugurazione potrebbe avvenire già tra 4 anni con un investimento di circa 500 milioni di euro. Anche se non è stata individuata nessuna area definitiva, il nuovo ospedale, molto probabilmente sorgerà sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della Roma, a Pietralata. Nella nuova area nascerà una sorta di Cittadella della salute all'avanguardia, con oltre un migliaio di postazioni per altrettanti pazienti. Nella vecchia area, tra Castro Pretorio e Viale Regina Margherita, resterà un presidio a bassa intensità con circa 300 posti letto. Mentre le vecchie palazzine dovrebbero essere riqualificate e destinate alla Sapienza per residenze, laboratori e aule. Tra le aree previste anche una a Tor Cervara che a oggi, però, appare come un'ipotesi più remota. Per lo studio del progetto la Regione Lazio ha aperto un tavolo istituzionale con l'Università La Sapienza. Al tavolo è coinvolto indirettamente anche il Comune di Roma per la parte urbanistica. Sul fronte trasporti, invece, la giunta ha approvato le risorse, pari a oltre 64 milioni di euro, in favore dei Comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale, per il trasporto pubblico locale e lo schema di convenzione con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nel quale sono destinati 20 milioni di euro al fine di acquistare due navi veloci per il collegamento pubblico locale marittimo, lacustre e fluviale. Intanto, vanno avanti le trattative tra Regione e ministero delle Infrastrutture per rafforzare in primo luogo la mobilità capitolina, in vista soprattutto del Giubileo. Questo potrebbe portare nelle casse delle Regione quasi 30 milioni di euro dal governo in più per potenziare il servizio dei trasporti di Roma e Lazio. Inoltre, è stato approvato l'accordo con Ferrovie dello Stato per la proroga del servizio sperimentale effettuato con Trenitalia, confermando le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per il bilancio della Regione. Sul fondo per il trasporto pubblico locale, la giunta Rocca ha approvato la suddivisione, con lo stanziamento di 240 milioni di euro per Roma Capitale. (segue) (Rer)