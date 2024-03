Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il diritto allo studio, è stato aumentato di 4 milioni di euro il fondo integrativo per le borse di studio e per altre misure a sostegno degli studenti. In merito alle infrastrutture, anche in vista del Giubileo, è stato approvato il progetto per il sottopasso e la pedonalizzazione di piazza Pia e la messa in sicurezza delle sponde del Tevere. Poi messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. E' partito nel Lazio il primo piano organico da 1,1 miliardi di euro per le infrastrutture viarie di tutti i territori. Nel piano sono previsti interventi per 402 milioni di euro, riguardanti opere di manutenzione straordinaria, tenendo conto dello stato di ammaloramento delle strade; 159 milioni di euro di fabbisogno per la manutenzione ordinaria; circa 505 milioni di euro di fabbisogno per le nuove realizzazioni. Di nota lo schema di accordo e di programma tra la Regione Lazio e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avviare i programmi innovati di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico e sociale. Varato anche un nuovo Piano dei Porti che si concentra, in particolare, sulla portualità destinata alla nautica da diporto, prevedendo nuovi siti e approdi di dimensioni comprese tra i 300 ed i 500 posti barca, in conformità con gli aspetti ambientali e costieri delle relative aree interessate. I siti individuati dal piano per la realizzazione di nuove strutture si trovano nei Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina (Rio Martino), Terracina, Formia e Ponza. Sul fronte rifiuti, invece, con una memoria di giunta, la Regione Lazio propone di avviare le procedure e i provvedimenti volti a promuovere l’autosufficienza impiantistica nelle province del Lazio e l’attuazione dei principi dell’economia circolare nella gestione dei rifiuti, così come previsto dalle linee guida al Piano di gestione dei rifiuti, approvate dalla stessa giunta regionale a fine settembre 2023. In campo sociale, da annoverare l'istituzione della figura del caregiver familiare, per la quale sono stati stanziati 15 milioni di euro. (segue) (Rer)