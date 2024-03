Lazio: sanità, trasporti e infrastrutture, il primo anno della giunta Rocca (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme con grande determinazione e ottimismo, abbiamo riportato al centro del governo non solo la programmazione, ma il dialogo, la sinergia con le istituzioni, l'ascolto", commenta il presidente Rocca, annunciando che il 20 marzo in Regione "faremo insieme a tutti i colleghi della Giunta una conferenza stampa per fare proprio il punto su questo primo anno di governo, un primo bilancio, ma anche su alcune delle misure importanti che noi pensiamo possano caratterizzare il 2024. Ma non ci fermeremo a questo - assicura Rocca -. Noi vogliamo portare questo bilancio del primo anno in tutte le province del Lazio, territorio per territorio, incontrando i sindaci, raccontando ciò che stiamo facendo, ciò che abbiamo trovato, e qual è la dimensione di questa sfida così importante. Noi vogliamo provare a cambiare, sono sicuro che ci riusciremo con l'aiuto di tutti, soprattutto con l'ascolto, a cambiare il volto di questa Regione, delle nostre comunità, per far tornare questa regione a splendere ad essere realmente la locomotiva d'Italia", conclude Rocca . (Rer)