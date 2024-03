© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, effettua un sopralluogo per verificare la messa a dimora dei nuovi alberi. Via dei Gracchi a Roma (ore 10:15)- Proiezione del film "Le chiavi di una storia", diretto da Federico Micali: il documentario ripercorre le tappe della storia della comunità dell'Isolotto di Firenze, un quartiere emarginato. L'incontro è organizzato da Azione e moderato dalla consigliera municipale nel Municipio Roma XII per la Lista Civica Calenda Francesca Severi. Intervengono, tra gli altri, la capogruppo di Azione in Campidoglio, Flavia De Gregorio, il capogruppo di Roma Futura in Campidoglio, Giovanni Caudo. Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio in Campidoglio (ore 16:30)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene alla presentazione pubblica del progetto di riqualificazione del Giardino Lucchina nell'ambito del Piano 100 Parchi per Roma, via della Lucchina 82 (Ore 17:30)