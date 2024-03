Marelli: sindacati, a questo punto coinvolgere Invitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro odierno presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata formalizzata la decisione di Marelli di proseguire la trattativa in esclusiva con Tecnomeccanica per la reindustrializzazione dello stabilimento di Crevalcore. Nel prendere atto con soddisfazione di questa decisione – affermano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm in una nota nota congiunta – abbiamo ribadito la nostra determinazione per il proseguo di un confronto che deve portare alla piena tutela di tutti i lavoratori coinvolti, fra quelli che saranno riassorbiti da Tecnomeccanica e quelli che potranno optare per un trasferimento o per un accompagnamento alla pensione o per una uscita incentivata”. “Per questo –proseguono – già dai prossimi giorni si darà seguito al confronto con Marelli sul così detto piano sociale e con Tecnomeccanica per ulteriormente approfondire e comprenderne il progetto industriale. A questo punto riteniamo che una volta completata la due diligence di Invitalia, il suo coinvolgimento possa essere un ulteriore elemento che rafforzi l'intera operazione”. (Com)