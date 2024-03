Marelli: Fim Cisl, soddisfatti di scelta Tecnomeccanica, ora trattativa per piano sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Nella riunione tenutasi in remoto oggi pomeriggio al Mimit “è stata finalmente ufficializzata la notizia che tutti attendevano, sarà la Tecnomeccanica di Novara l’azienda che rileverà lo stabilimento Marelli di Crevalcore. Al momento sono 152 su 223 attualmente in forza, i lavoratori che saranno assorbiti da Tecnomeccanica. Ora si avvia una nuova fase che vedrà le organizzazioni sindacali iniziare una trattativa con Marelli per la condivisione di un piano sociale che dovrà dare una risposta adeguata e soddisfacente a tutte le lavoratrici e lavoratori del sito”. Lo dichiarano il coordinatore nazionale Fim Cisl Stefano Boschini e il segretario Area metropolitana Bologna Fim Cisl Massimo Mazzeo. “Parallelamente – proseguono – sarà avviato il confronto tra il nuovo investitore e le organizzazioni sindacali per definire nei dettagli il piano industriale. Nello stesso tempo Marelli e Tecnomeccanica definiranno il passaggio degli asset mentre Invitalia farà partire una due diligence che servirà a garantire la sostenibilità dell’operazione industriale”. (segue) (Com)