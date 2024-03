Ucraina: Casa Bianca conferma nuovo pacchetto di aiuti da 300 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore complessivo di 300 milioni di dollari. Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha affermato durante un briefing con la stampa che le risorse necessarie derivano dal risparmio generato da contratti che sono stati firmati precedentemente. “Abbiamo quindi un modesto quantitativo di risorse da utilizzare”, ha detto, aggiungendo che le nuove forniture includono proiettili di artiglieria e munizioni per i sistemi missilistici Himars. “Si tratta di una misura temporanea, che non è assolutamente sufficiente a venire incontro alle necessità di Kiev nelle prossime settimane”, ha concluso, esortando nuovamente il Congresso ad approvare fondi aggiuntivi per l’assistenza militare all’Ucraina. (Was)