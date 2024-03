Usa: Casa Bianca, proposta di legge su TikTok riguarda il controllo cinese, non la piattaforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge che sarà votata alla Camera dei rappresentanti su TikTok non riguarda la piattaforma in sé, ma il suo controllo. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “La proposta riguarda la proprietà della piattaforma, e non TikTok in sé: dobbiamo chiederci se vogliamo che i dati personali dei nostri cittadini restino qui oppure che vadano in Cina”, ha detto. (Was)