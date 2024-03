Gaza: direttore Cia, cessate il fuoco ancora possibile ma è molto difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è “ancora possibile”, anche se si tratta di un “processo molto complicato”. Lo ha detto il direttore della Cia, William Burns, durante una audizione al Congresso. “Non possiamo garantire il successo dei negoziati, ma vi posso assicurare che le alternative ad un accordo sono ben peggiori: per i civili che stanno morendo, per gli ostaggi e le rispettive famiglie e per tutti noi”, ha detto. (Was)