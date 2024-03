Cultura: Mollicone (Fd'I), teatri Argentina e Valle di Roma sono "monumenti nazionali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Commissione cultura abbiamo approvato un testo di legge che riconosce a molti teatri italiani il titolo di 'monumenti nazionali', tra cui il Teatro Argentina e il Teatro Valle a Roma. Da sempre crediamo che queste istituzioni siano dei presidi culturali fondamentali, ma finalmente viene a loro riconosciuto anche l'immenso valore storico ed artistico. Da lunedì la proposta sarà in Aula per l'approvazione in prima lettura". Così in una nota il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Com)