Roma: Baglio (Pd), bene Gualtieri con mappa digitale web dei cantieri e degli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "È un enorme lavoro quello che oggi è disponibile online attraverso il portale Romasitrasforma.it". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Tutti gli investimenti - aggiunge - i cantieri, le opere pubbliche che stanno cambiando il volto di Roma raccolti e geolocalizzati in un'unica mappa navigabile. Ogni cantiere ha la sua carta d'identità, con data di nascita, costanti aggiornamenti, termine lavori. Oltre 13 miliardi di fondi Pnrr, del Giubileo 2025, dal Bilancio capitolino, opere dei Municipi, statali o dei privati. Grazie al sindaco Gualtieri per aver dato vita a uno strumento di comunicazione e trasparenza che punta a spiegare ai cittadini l'opera di trasformazione che sta interessando la città e tutti i Municipi. Dai video nei cantieri alle informazioni in tempo reale, la Capitale sta vivendo una nuova fase in cui i benefici degli investimenti per il futuro di Roma diventeranno sempre più chiari a tutti", conclude. (Com)