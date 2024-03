Spagna: popolari chiedono a governo di tornare a politica di neutralità su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo ha presentato al Congresso dei deputati un'iniziativa parlamentare per chiedere al governo di tornare a una politica di "neutralità" sul Sahara occidentale e ad informare l'Assemblea in merito agli accordi stipulati con il Marocco. "Il processo di decolonizzazione del Sahara Occidentale è una delle controversie in sospeso per la comunità internazionale e in cui la Spagna ha un ruolo fondamentale grazie al suo legame storico con il territorio e ai suoi impegni in seno alle Nazioni Unite", sottolineano i popolari. Secondo il principale partito d'opposizione, con la lettera inviata dal premier Pedro Sanchez al re del Marocco, Mohammed VI, con la quale si sosteneva il piano di autonomia di Rabat, la Spagna ha "rotto" oltre quattro decenni di neutralità. (segue) (Spm)