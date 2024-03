Spagna: popolari chiedono a governo di tornare a politica di neutralità su Sahara occidentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Pp, inoltre, la politica con il Marocco continua "a non produrre risultati", come nel caso delle dogane commerciali di Ceuta e Melilla che rimangono chiuse e "non c'è un calendario per la loro apertura". I popolari lamentano, inoltre, le "tensioni migratorie", che continuano ad esistere nello stretto di Gibilterra, nonostante il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares abbia "costantemente riaffermato" che le relazioni tra Spagna e Marocco sono "reciprocamente vantaggiose". (Spm)