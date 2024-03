Usa: deputato repubblicano Ken Buck si dimette, si indebolisce maggioranza alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Ken Buck lascerà il suo incarico la prossima settimana. Lo ha annunciato in una nota, anticipando la sua uscita dal Congresso dopo che lo scorso anno ha affermato di volere lasciare l’incarico al termine del suo mandato. “Voglio ringraziare i cittadini per il loro sostegno e il loro incoraggiamento nel corso degli anni”, ha detto il deputato del Colorado, la cui uscita indebolisce ulteriormente la già sottile maggioranza dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti. (Was)