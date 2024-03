© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione delle mostre "Assenzaessenza, Al cuore del colore" e "Accordi celesti – Visioni della Musica prima della Musica".Fabbrica del Vapore, Spazio Palazzina Liberty, via Procaccini, 4 (ore 12:30)REGIONEIl presidente Attilio Fontana e l'assessore alla Sicurezza e protezione civile, Romano La Russa, intervengono al convegno “La cooperazione come asset per la valorizzazione dei beni confiscati”.Palazzo Pirelli, Belvedere Jannacci (ore 10)Il sottosegretario a Sport e Giovani Lara Magoni partecipa alla tappa milanese di Enjoysport- lo sport in Lombardia.Palazzo Lombardia, Belvedere Silvio Berlusconi (ore 10:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa al convegno di A.P.R.I., l'Associazione Professionisti Risanamento Imprese, dal titolo "operazioni di M&A nelle imprese in crisi: opportunità da cogliere".Le Village corso di Porta Romana, 61 (ore 10:40)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, visita l'Accademia milanese di Ginnastica artistica.Accademia di Ginnastica, via Ovada, 40 (ore 13:45)L'assessore Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) partecipa alla presentazione del Libro Bianco delle infrastrutture "Infrastrutture e logistica: elementi chiave per la competitività".Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi, 23 (ore 14:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, interviene alla conferenza stampa di presentazione delle gare di Freestyleski che si svolgeranno in valmalenco nei giorni 21 e 22 marzo e dal 3 al 6 aprile 2024.Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 15)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, interviene all'apertura del corso dedicato ai giovani per l'organizzazione di eventi.Biblioteca comunale, via Papa Giovanni XXIII San Paolo d'Argon/Bg (ore 18:30)VARIETop Utility, evento dedicato alle eccellenze dei servizi pubblici organizzato da Althesys per l'analisi delle 100 maggiori aziende dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti. Intervengono, tra gli altri: Stefano Besseghini, Presidente Arera; Filippo Brandolini, Presidente Utilitalia; Mauro Tiviroli, amministratore delegato Marche Multiservizi; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.Palazzo Turati, Sala Conferenze Via Meravigli 9/B (ore 9:30)Convegno di presentazione "Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale", organizzato dall'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano. Partecipa, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce.Via Durando, 10 (ore 9:30)MF Italian Legal Summit 2024, l'evento organizzato da MF-Milano Finanza e Class Editori, dedicato alla professione legale. Keynote speech sullo scenario legale attuale di Carlo Nordio, Ministro della Giustizia.Diretta streaming (ore 10)Presentazione dell'Osservatorio congiunto Polidemos-Ipsos sullo stato della democrazia. Intervengono: Damiano Palano, direttore di Polidemos, Nando Pagnoncelli e Andrea Scavo di Ipsos.Università Cattolica, aula magna (ore 10:30)Conferenza stampa per la presentazione del nuovo Protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza e il Comune di Varese. Intervengono: Antonio Gustapane, Procuratore della Repubblica di Varese; Sciaraffa Crescenzo, Generale della Guardia di Finanza; Davide Galimberti, Sindaco di Varese.Palazzo estense, sala matrimoni (ore 12)Presentazione dei risultati della prima fase del progetto "Metaversity" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che esplora il potenziale delle tecnologie virtuali per la didattica del futuro. L'occasione è il seminario "Extended: Il potenziale delle Realtà Estese nella Didattica e nell'Apprendimento".Sala Diamante 1, in via Olona, 2 (ore 16)Milano: secondo appuntamento per la promozione dell'ecosistema e degli investimenti in climate tech "IT's Climate".Università Bocconi (ore 17)Presentazione del libro “I superbi - Una donna fra amori e vendette” ed. Minerva. Una storia di donne coraggiose vissute nel Cinquecento il cui lascito vive ancora oggi di Corrado Occhipinti ConfalonieriLibreria San Paolo, via Pattari, 6 (ore 17:30)Prima edizione di SOUL Festival di Spiritualità promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e dall'Arcidiocesi di Milano con il patrocinio del Comune di Milano. Intervengono: Franco Anelli, Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l'Azione Sociale e co-curatore del festival; Aurelio Mottola, co-curatore e ideatore di SOUL Festival di Spiritualità e lo scrittore Alessandro Baricco.Università Cattolica, aula magna (ore 18)MONZAInaugurazione della centesima casetta dell’acqua da parte del Comune di Monza e BrianzAcque. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto insieme ad alcuni Assessori, il Presidente e AD di BrianzAcque Enrico Boerci e una rappresentanza di alunni della scuola primaria Manzoni .via Guardini (ore 11) (Rem)