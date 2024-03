© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “seriamente preoccupati per l’aggressione” del governo ungherese nei confronti delle istituzioni democratiche, incluso il sistema giudiziario. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Siamo preoccupati per questa aggressione alle istituzioni democratiche e per la corruzione che si registra nel Paese”, ha detto. (Was)