Pakistan: presidente Turchia Erdogan si congratula con omologo neoeletto Zardari

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, si è congratulato telefonicamente con l’omologo neoeletto del Pakistan, Asif Ali Zardari. Lo riporta il quotidiano turco “Daily Sabah”, secondo cui Erdogan ha detto alla controparte di auspicare che le relazioni bilaterali possano rafforzarsi ulteriormente in tutti i settori. Già presidente tra il 2008 e il 2013, Zardari, vedovo dell'ex premier Benazir Bhutto, assassinata nel 2007, è stato eletto domenica scorsa. A consolidare negli ultimi anni i rapporti tra la Turchia e il Pakistan è stato in particolare il Consiglio di cooperazione strategica di alto livello. Ankara e Islamabad hanno rafforzato le relazioni soprattutto in materia di difesa e sicurezza. (Tua)