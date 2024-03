© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina annunciato dagli Stati Uniti “basterà forse per un paio di settimane, sicuramente non a lungo”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Le forniture rappresentano una misura temporanea, e per questo abbiamo bisogno di nuovi fondi da parte del Congresso”, ha detto. (Was)