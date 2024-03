Dossieraggio: Paita (Iv), su commissione di inchiesta incredibile marcia indietro di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta già facendo marcia indietro sulla commissione di inchiesta sul caso dei dossier. Incredibile come sulla proposta di un ministro importante come quello della giustizia, sostenuta dal ministro della difesa, sia calato il silenzio. Dal nervosismo all'interno di Fratelli d'Italia si evince chiaramente che il partito della premier vuole il 'va tutto bene madama la marchesa'". Lo afferma la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e componente della Commissione antimafia. "Inspiegabile anche il no all'audizione l'onorevole Cafiero De Raho. Sebbene il deputato del M5s sia oggi membro della commissione – spiega Paita – prima era a capo della Direzione nazionale antimafia. Bene sentire il ministro Crosetto, la procura di Roma, i capi della guardia di Finanza, della Dia e dell'Unità di informazione finanziaria, ma chi meglio del procuratore antimafia potrebbe fornire elementi importanti sul funzionamento?". (Rin)