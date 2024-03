Imprese: HUBby vince la prima edizione di 'Start hack' all'Unione Industriali di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto HUBby ha vinto la prima edizione di 'Start Hack' a Torino. Realizzato dal gruppo composto da Umberto Fede, Giuseppe Mangione, Fabio Pizzocchero e Paolo Zanatto, il progetto è dedicata alla gestione del trasporto delle merci in città, con l’impiego di veicoli commerciali a guida autonoma ed elettrici, in un’ottica di riduzione del traffico pesante e del relativo inquinamento atmosferico. L'evento, organizzato nell'ambito del programma di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024 con il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriali Torino e la media company Will Media, si è posto l'obiettivo di promuovere la cultura d'impresa fra i giovani: in particolare la generazione z e i millenials che, secondo i dati diffusi dalla Camera di commercio di Torino, sono lontani dalla concetto di creazione d'impresa con meno del 10 per cento di aziende del territorio a guida under 40 e un calo delle attività da un anno all'altro. A caratterizzare la giornata fin dal mattino è stato l’hackathon pensato per le studentesse e gli studenti delle università di tutta Italia: trentadue quelli coinvolti nel format competitivo, provenienti principalmente dal Piemonte ma anche dai territori di Bergamo, Firenze, Padova e Roma e iscritti a facoltà economiche, architettura, ingegneria, filosofia e scienze dell’educazione. (segue) (Rpi)