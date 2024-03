Imprese: HUBby vince la prima edizione di 'Start hack' all'Unione Industriali di Torino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Suddivisi in otto squadre, ciascuna formata da quattro persone e supervisionata da un mentor, sono stati selezionati per cimentarsi in una challenge di sviluppo imprenditoriale, una sfida finalizzata alla progettazione del business model di una start-up innovativa operante in un settore a scelta fra education, turismo e cultura, mobilità. In particolare, in ambito educativo il tema da sviluppare è quello dell’orientamento per superare il problema del mismatch con il mondo del lavoro, sul fronte turistico l’area di intervento riguarda la gestione dell’overtourism nelle grandi città, mentre l’oggetto della prova in ambito mobilità riguarda il trasporto sostenibile nelle metropoli. Oltre alla premiazione del progetto vincitore del contest, l’appuntamento ha rappresentato il lancio del progetto di editoria digitale 'Storie d'impresa', cinque video podcast della serie ceo Insight di Will Media con cui i Giovani Imprenditori Torinesi hanno raccolto le voci altrettanti di colleghi senior. La premiazione ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Marco Lavazza (vicepresidente del Gruppo), Giorgio Marsiaj (presidente Unione Industriali Torino), Gianna Pentenero (assessora al Lavoro di Torino) e Fulvio Corno (professore del Politecnico di Torino delegato alle Tecnologie). (Rpi)