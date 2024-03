Francia: presidente Consiglio esecutivo Corsica, compiuto "passo considerevole" verso autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo trovato tra il governo francese e i rappresentanti istituzionali della Corsica che prevede una "norma costituzionale" per il "riconoscimento dell'autonomia" dell'isola è un "passo considerevole". Lo ha detto al quotidiano "Le Monde" l'autonomista Gilles Simeoni, presidente del Consiglio esecutivo della Corsica. "La nozione degli interessi della Corsica permetterà di inquadrare più tardi, attraverso la legge organica, le nozioni di statuto di residente per accedere alla proprietà edilizia al fine di limitare la speculazione o di inserire la nozione di bilinguismo per la lingua corsa", ha detto l'autonomista. Simeoni ha spiegato che ora è necessario compiere un importante lavoro di "spiegazione e di convincimento" presso i parlamentari. Il senatore della Corsica del sud, Jean-Jacques Panunzi, ha ricordato che il presidente del Senato, Gerard Larcher, e il capogruppo dei Repubblicani, Bruno Retailleau, sono "contrari" a da alcuni aspetti della legge. (Frp)