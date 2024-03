Saipem: utile a 179 milioni nel 2023, assemblea azionisti il 16 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA, presieduto da Silvia Merlo, ha approvato nella riunione odierna il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023, che chiude con un utile di 179 milioni di euro (perdita di 209 milioni di euro nel 2022) e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA, che chiude con un utile di 107 milioni di euro (perdita di 256 milioni di euro nel 2022), redatti in conformità ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standard – Ifrs omologato Ue). I risultati e le relative tendenze industriali sono già stati illustrati nel comunicato stampa relativo ai dati preconsuntivi al 31 dicembre 2023, diffuso in data 28 febbraio 2024 e disponibile sul sito internet della Società. Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio consolidato redatto in base alle nuove disposizioni europee per la standardizzazione dei linguaggi di comunicazione (regolamento Esef – European single electronic format) che prevedono l'adozione dello standard “inline Xbrl” e l'etichettatura degli schemi del bilancio consolidato utilizzando la tassonomia Ifrs adottata dall'Esma. Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA sono stati trasmessi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, unitamente alla relazione sulla gestione. La Relazione Finanziaria Annuale sarà resa disponibile al pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito internet della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"e sul sito internet di Borsa Italiana Spa. (segue) (Com)