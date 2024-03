Saipem: utile a 179 milioni nel 2023, assemblea azionisti il 16 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la Dichiarazione di Carattere non finanziario (Dnf) 2023 redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016 ed in linea con gli standard internazionali del Global Reporting Initiative (Gri), integrata come capitolo distinto nella Relazione sulla gestione. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato il Sustainability Report 2023, un documento volontario di rendicontazione sulle iniziative ed attività realizzate nell'anno che la Società redige sin dal 2006 e destinato a una ampia platea di stakeholder. Il Report, strutturato in base alle aree strategiche del piano quadriennale di sostenibilità, descrive gli impegni e gli obiettivi per la sostenibilità del business all'interno della transizione energetica e per la mobilità sostenibile attraverso il perseguimento, in particolare, degli obiettivi connessi al raggiungimento del Net Zero, del rispetto dei diritti umani, della diversità e inclusione, dello sviluppo locale e dell'etica del business, fattori che contribuiscono alla creazione di valore condiviso da parte dell'azienda, nel breve e lungo termine. Tali documenti saranno pubblicati contestualmente alla Relazione finanziaria annuale. (segue) (Com)