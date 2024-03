Saipem: utile a 179 milioni nel 2023, assemblea azionisti il 16 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e in unica convocazione, per il giorno 14 maggio 2024, per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2023. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non proporre all'assemblea la distribuzione del dividendo per le azioni ordinarie relativamente all'esercizio 2023. Resta fermo quanto comunicato al mercato in data 28 febbraio 2024 relativo, tra l'altro, alla dividend policy annunciata per il 2025 a valere sui risultati attesi nel 2024. In ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale, dovrà essere distribuito l'utile dell'esercizio ai soli azionisti di risparmio a titolo di dividendo privilegiato, in ragione di 5,00 euro per ogni azione di risparmio in circolazione alla data di stacco cedola, maggiorato da quanto maturato in relazione agli esercizi 2021 e 2022 (5 euro per azione per ciascuno degli esercizi 2021 - 2022 e, pertanto, considerata anche la predetta distribuzione del dividendo 2023, euro 15 per ciascuna azione di risparmio). Tenuto conto del numero delle azioni di risparmio alla data odierna, pari a 1.059, l'importo complessivo che verrà distribuito ai sensi di quanto sopra risulta pari a complessivi euro 15.885,00 e sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2024 (stacco cedola 27 maggio 2024, record date 28 maggio 2024). Saipem ricorda inoltre che, con l'Assemblea di approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, scadrà l'attuale Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2021. Pertanto, l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, stabilendo il numero dei componenti, la durata della carica ed il compenso. (segue) (Com)