Saipem: utile a 179 milioni nel 2023, assemblea azionisti il 16 maggio (5)

- Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere in ogni caso effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti. Nell'effettuazione delle operazioni di acquisto verranno osservate le modalità stabilite dalla normativa pro-tempore vigente e dalle prassi di mercato ammesse, ovvero dalle condizioni indicate dal Regolamento (Ue) n. 596/2014 ("Regolamento MAR"). Il programma di acquisto di azioni proprie sarà eseguito avvalendosi del safe harbour previsto ai sensi del Regolamento Mar e avverrà tramite il conferimento di specifico mandato di incarico a un intermediario abilitato, che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di Saipem SpA per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse e le relative condizioni. Attualmente la Società detiene n. 22.898.649 azioni proprie, pari all'1,15 per cento del capitale sociale, destinate all'attuazione dei piani di incentivazione di lungo termine deliberati in anni precedenti. (Com)