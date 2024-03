Torino: Graffino (Giovani industriali), per spingere nuove generazioni a fare impresa usare loro canali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per spingere i giovani a fare impresa occorre stimolarli utilizzando i loro canali. Ecco perché la scelta di Will Media come partner, Instagram e i video podcast. Lo ha affermato la presidentessa dei Giovani imprenditori Unione Industriali Torino Barbara Graffino a margine della 'Start Hack'. "E' necessario continuare ad investire su iniziative divulgative, andando nelle università a parlare di impresa non far arrivare i ragazzi a 25 anni senza sapere cosa vuol dire fare impresa e poi dare sostegno economico. Ma sicuramente la prima cosa importante è l'educazione", ha concluso. (Rpi)