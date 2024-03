Usa: strage di Uvalde, si dimette il capo della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della polizia della città di Uvalde, in Texas, teatro della strage avvenuta il 24 maggio del 2022 alla scuola elementare Robb, a seguito della quale hanno perso la vita 19 bambini e due insegnanti, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. In una nota, Daniel Rodriguez ha affermato che “è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera”. La decisione è arrivata pochi giorni dopo che il consiglio comunale ha scagionato diversi agenti di polizia, che insieme al dipartimento sono stati accusati di avere risposto all’emergenza in maniera insoddisfacente. Rodriguez lascerà formalmente l’incarico a partire dal prossimo 6 aprile. (segue) (Was)