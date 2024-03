Usa: strage di Uvalde, si dimette il capo della polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, il dipartimento della Giustizia in cui afferma che “ogni aspetto” della risposta da parte delle forze dell’ordine al massacro è stato “caotico, disorganizzato e fallimentare”. Il documento di oltre 600 pagine pubblicato dal governo federale fornisce nuovi dettagli in merito all’intervento della polizia il giorno della strage, quando il 18enne Salvador Rolando Ramos ha ucciso 19 studenti e due insegnanti, ferendo altre 17 persone. Più di 400 agenti di polizia sono rimasti fuori dall’edificio per più di un’ora, senza intervenire mentre le vittime erano bloccate nella scuola insieme a Ramos. “Le vittime e i sopravvissuti alla strage meritano di meglio”, ha affermato il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland. Nel rapporto si afferma che le forze dell’ordine avrebbero dovuto “riconoscere immediatamente” la natura “attiva” dell’incidente. Invece, almeno 11 agenti sarebbero rimasti fuori dalla scuola per oltre un’ora, senza intervenire nonostante le chiamate degli studenti al 911 e gli spari chiaramente udibili dall’esterno. Le agenzie di sicurezza hanno pensato che il killer fosse già morto, a causa di “informazioni inesatte”, e non hanno stabilito “nessuna forma di comando e controllo”. (Was)