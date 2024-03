Brasile: Banca interamericana di sviluppo stima crescita dell'1,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha pubblicato un rapporto in cui stima una crescita dell'1,5 per cento in Brasile nel 2024, al di sotto della media dell'America Latina e dei Caraibi, regione che secondo le stime della Bid dovrebbe crescere dell'1,6 per cento quest'anno. "La nostra regione si trova ad affrontare una triplice sfida strutturale, fatta di crescenti esigenze sociali, scarse risorse fiscali e bassa crescita, alle quali si aggiungono gli importanti effetti del cambiamento climatico" ha dichiarato il presidente della Bid, Ilan Goldfajn, in nota. La stima della Bid per il 2024 rappresenta un rallentamento della crescita in Brasile di quasi la metà rispetto all'anno precedente. Nel 2023, l'economia brasiliana è cresciuta del 2,9 per cento, mentre l'America Latina e i Caraibi hanno registrato un'espansione del 2,1 per cento. Per il 2025 la Bid stima invece un avanzo del 2 per cento in Brasile e del 2,3 per cento nella regione dell'America Latina e Caraibi.(Brs)