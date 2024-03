Energia: A2A chiude il 2023 con utili a 659 milioni, nel Piano al 2035 investimenti da 22 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul costo di 1,2 miliardi, l’ad mette in luce la possibilità di aprire il capitale per finanziare l'operazione: “Finanzieremo per il 50 per cento con i nostri flussi di cassa (e dunque evitando altri investimenti nei prossimi tre anni) e per il restante 50 per cento abbiamo individuato nostri asset su cui possiamo aprire il capitale a investitori passivi". Mazzoncini aggiunge che "non è detto che gli asset su cui apriremo siano le reti, potrebbe essere anche l'Ambiente. È una valutazione che dobbiamo ancora completare, intanto abbiamo individuato gli asset che potrebbero essere interessanti”. Dunque: “Valuteremo nei prossimi mesi anche perché l'uscita di cassa è prevista per il 31/12 di quest'anno".Se A2A chiude il 2023 con ricavi a 14.758 milioni di euro, registrando un calo del 36 per cento rispetto all’esercizio 2022 a seguito delle dinamiche ribassiste dei prezzi delle commodities, gli investimenti organici salgono a 1.376 milioni di euro, in crescita dell’11 per cento rispetto all’anno precedente. Il margine Operativo Lordo Ordinario pari a 1.930 milioni di euro, in aumento del 30 per cento rispetto al 2022. (segue) (Rem)