Energia: A2A chiude il 2023 con utili a 659 milioni, nel Piano al 2035 investimenti da 22 miliardi (5)

- Posizione Finanziaria Netta a 4.683 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022) corrispondente a 2,4x di PFN/EBITDA in riduzione dal 2,8x del 2022. Nel nuovo piano industriale 2024-2035 di A2A, punta al Capex ammissibili rispetto alla Tassonomia europea: 78 per cento medio nel periodo di Piano. Poi, rab reti elettriche a 3,4 miliardi di euro a fine 2035, grazie ad investimenti e all’espansione del perimetro di gestione, in crescita media annua di oltre il 10 per cento. L’Ebitda 2,2 miliardi di euro al 2026 e superiore a 3,2 miliardi di euro a fine arco Piano. Oltre il 40 per cento dell’Ebitda al 2035 relativo ad attività regolate o a bassa volatilità. Infine, il Gruppo sembra guardare con interesse alle aste di Terna: “Stiamo lavorando per le aste sullo storage, dove bisogna partecipare con impianti autorizzati e noi abbiamo investimenti legati al pompaggio. Quindi sì, stiamo effettivamente guardando con molto interesse a questi asset". L’ad evidenzia inoltre che “stiamo partecipando anche per le gare sullo storage elettrochimico, dove abbiamo un obiettivo di 400 megawatt di nuova capacità". (Rem)