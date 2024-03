© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a lavorare per porre fine alla crisi politica e umanitaria ad Haiti, e accolgono favorevolmente la decisione di formare un consiglio presidenziale che organizzerà una transizione dei poteri pacifica. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. (Was)