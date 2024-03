Gaza: fonte Hamas a “Al Arabiya”, approvato piano per cessate il fuoco “prolungato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas avrebbe ricevuto e approvato un piano per un cessate il fuoco “prolungato” nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato una fonte del movimento islamista palestinese all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “Abbiamo concordato un'iniziativa statunitense modificata che prevede un cessate il fuoco e il ritorno graduale degli sfollati (dal nord della Striscia di Gaza)”, ha affermato la fonte, aggiungendo che il piano comprende il “il rilascio di bambini, donne e anziani detenuti”. La fonte ha aggiunto che una delegazione di Hamas si recherà nei prossimi giorni al Cairo, in Egitto, per discutere i dettagli dell’accordo. (Res)