Campania: Gaeta (Misto), progetto su rom è opportunità per territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale di Demos-Europa Verde del Gruppo misto, Roberta Gaeta, sarà impegnata in prima persona per monitorare l'attuazione in Campania di un progetto nazionale da 40 milioni di euro per l'inclusione e l'integrazione dei bambini e degli adolescenti rom, sinti e caminanti, promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'ambito del Programma nazionale inclusione 2021-2027. "Finora questo progetto riguardava solo le 14 Città metropolitane, da quest’anno il ministero lo ha voluto estendere a tutti gli ambiti territoriali, quindi è un'occasione importantissima per Napoli e per tutte le città che hanno una significativa presenza di bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti", ha commentato Gaeta. "L'assessore regionale alla Sicurezza, legalità e immigrazione, Mario Morcone, mi ha chiesto di supportarlo - ha spiegato Gaeta - guidando e orientando gli ambiti che non si erano ancora candidati a rispondere a questo avviso. Ho chiesto al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di interessarsi alla situazione della Campania fissando un nuovo incontro con gli ambiti territoriali, che si è tenuto oggi, con ottime risposte". "Tra le attività previste - ha concluso Gaeta - ci sono sia quelle scolastiche che quelle extrascolastiche, come il trasporto. Attraverso la presa in carico dei ragazzi, puntiamo a offrire supporto anche alle famiglie con l'obiettivo di raggiungere una reale inclusione, con benefici anche per il territorio, che vive disagi forti per la presenza di insediamenti non facilmente gestibili. Al momento sto portando avanti un lavoro di sollecitazione, monitoraggio e coinvolgimento attivo".(Ren)