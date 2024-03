Fvg: assessore Ambiente, ipotesi supporto finanziario a Comuni per tariffa puntuale rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia potrebbe introdurre una norma che preveda un supporto finanziario alle fasi di formazione, informazione, vigilanza e controllo dell'attivazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti abbinati all'applicazione della tariffa puntuale a tariffa puntuale. Lo ha ipotizzato oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, al termine di una riunione con i gestori dei rifiuti convocata nella sede della Regione a Trieste. “Si tratta di valutare quali siano i migliori meccanismi con i quali la Regione può supportare la transizione dei Comuni verso la tariffa puntuale - ha spiegato Scoccimarro - badando però a evitare scompensi al sistema e considerando che non in tutti gli ambiti municipali la tariffa puntuale - cioè pago in base a quanto conferisco – è efficacemente applicabile, benché in linea di principio sia l'opzione preferibile anche dal punto di vista ecologico”. (segue) (Frt)