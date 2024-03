Roma: Pd Campidoglio, con nuovo portale tutte le informazioni su cantieri aperti in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si chiama “Roma si trasforma”, ed è "il nuovo portale su cui i cittadini possono trovare tutte le informazioni che riguardano i cantieri aperti in città". Lo scrive sui social il gruppo Pd in Campidoglio. Uno strumento "utile e trasparente per raccontare le trasformazioni in atto nella Capitale, dove è possibile conoscere i progetti in corso, a che punto sono e come saranno una volta terminati. Il portale, disponibile sia in italiano che in inglese, è la rappresentazione più completa di quel grande piano di interventi finanziati con i fondi del Pnrr, del Giubileo 2025, del Bilancio capitolino, dello Stato e di soggetti privati. La ricerca delle informazioni è semplice: basta il cap, l’area tematica (cultura, innovazione, sostenibilità e inclusione), il Municipio o la geolocalizzazione su mappa. Grazie al Sindaco Roberto Gualtieri per aver creduto in questo progetto e per aver messo a disposizione di tutte le cittadine e i cittadini uno strumento di informazione importante e di sicuro interesse". (Com)