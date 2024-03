Agroalimentare: Invitalia, 8.300 domande per Fondo gastronomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 8.300 le domande presentate dalle imprese, e regolarmente registrate sulla piattaforma di Invitalia, nelle prime otto ore di apertura dello sportello del “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”. Più in dettaglio, sono circa ottomila le domande per l’acquisto di macchinari e beni strumentali e circa 300 quelle per l’assunzione di giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. La misura, promossa dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e gestita da Invitalia, si rivolge alle imprese dei settori ristorazione, pasticceria e gelateria, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano. La dotazione complessiva è di 76 milioni di euro: 56 milioni di euro per l’acquisto di macchinari e beni strumentali e 20 milioni di euro per l’assunzione di giovani diplomati. (Com)