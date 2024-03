Ue: Colucci (Nm) su case green, direttiva non tiene conto peculiarità italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intesa votata dal Parlamento europeo sulle case green prevede vincoli più soft rispetto alle richieste iniziali della Commissione, ma ancora non ci siamo. La direttiva, che stabilisce un percorso verso un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, non ha in alcun modo preso in considerazione le peculiarità delle case degli italiani, edifici per la maggior parte vecchi ma anche antichi, la cui ristrutturazione non è assolutamente alla portata delle tasche degli italiani e colpirebbe soprattutto i piccoli proprietari. Serve un piano condiviso, un percorso di aiuti che accompagni un'intera nazione verso l'efficientamento energetico e non leggi calate dall'alto che non tengono conto delle differenze di un'intera nazione rispetto ad altri territori". Lo afferma l'onorevole Alessandro Colucci, di Noi moderati. (Rin)