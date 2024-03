Paesi Bassi: morto militare durante esercitazione in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare olandese è stato ucciso durante un'esercitazione in Germania. Come riferisce l'emittente "Nos", si tratta di un ufficiale dell'esercito di 28 anni, rimasto gravemente ferito durante un'esercitazione con un veicolo da combattimento di fanteria CV90 in una base militare in Baviera. Dopo essere stato rianimato, il militare è successivamente deceduto in ospedale. Nello stesso incidente è rimasto lievemente ferito un soldato di 24 anni, come ha scritto in un comunicato stampa il ministero della Difesa dei Paesi Bassi. Entrambi i militari erano di stanza nella caserma Johannes Post di Havelte per venire poi schierati in Lituania nel prossimo futuro. (Beb)