G7: Damiani, sì di FI a decreto

- "Il G7 che si svolgerà in Puglia a giugno è un evento di portata internazionale che darà lustro al nostro Paese, mettendo l'Italia al centro del mondo. Con questo decreto verranno messi a disposizione 18 milioni di euro per interventi urgenti sul territorio finalizzati all'evento, ma che consentiranno un miglioramento permanente dei luoghi interessati. A partire dalle infrastrutture, dai porti e dagli aeroporti principali di Bari e Brindisi che dovranno garantire la massima sicurezza a migliaia di utenti previsti per il G7, fino alla creazione di nuovi posti di lavoro". Lo ha detto in Aula, a palazzo Madama, il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo in dichiarazione di voto sul decreto sulla realizzazione delle infrastrutture connesse alla presidenza italiana del G7. (segue) (Rin)