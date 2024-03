Napoli: domani presentazione della prima edizione del motor show partenopeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ un sogno che si realizza – ha detto Enzo Rivellini, tra i promotori dell’iniziativa –. Napoli ha una storia illustre fatta di grandi corse automobilistiche, come il gran premio di Posillipo, e incredibili campioni. Il mondo napoletano delle corse è una grande famiglia unita dalla passione per i motori. Nonostante la competizione spinge i piloti a prendersi a sportellate in ogni gara, al di fuori della pista la volontà comune è di riportare Napoli nei circuiti internazionali del motorsport. Sarebbe un tassello fondamentale per il rilancio della città con importantissime ricadute economiche. La città di Partenope è pronta a riaccende la sua antica passione per i motori”. Nella giornata di mercoledì, alle 18.30 si terrà la conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrato il programma della tre giorni di aprile a cui partecipano piloti, preparatori e scuderie. Un’opportunità straordinaria che riporta la città di Napoli nell’èlite nazionale delle competizioni automobilistiche. Alla conferenza saranno presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e autorità nazionali e sportive. Il Napoli racing show – Gran premio di Napoli è organizzato con la supervisione tecnica del Comune di Napoli, Automobil Club d’Italia e Aci Sport, e con il patrocinio di ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Comune di Napoli, Aci, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Anpal Servizi, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Unione Industriali Napoli, Casco Azzurro Motor Club, Asl Napoli 1 centro, Tennis Club Napoli, Coldiretti Campania. (Ren)