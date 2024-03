Germania: evento sul Mercato unico europeo all'ambasciata d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino l'evento “Prospects for the EU Single Market and global trade: backbone for both German and Italian economies", organizzato dalla stessa missione in collaborazione con il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Secondo quanto comunicato dalla sede, si è trattato del terzo ed ultimo evento di avvicinamento al Festival dell'Economia di Trento, che si svolgerà dal 23 al 26 maggio. Partner dell'iniziativa è stato l'Istituto economico tedesco di Colonia (Iw). La giornata si è articolata in due momenti. Nel pomeriggio si sono svolte due tavole rotonde a porte chiuse, la prima sui temi della trasformazione industriale e della transizione energetica e la seconda sul loro finanziamento, i cui lavori sono stati moderati dal direttore dell'Iw Michael Huether, insignito lo stesso giorno del prestigioso riconoscimento “Wiforward”. Le tavole rotonde hanno visto la partecipazione di esponenti della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), dell'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), delle Camere di commercio, di rappresentanti del settore industriale e finanziario, tra cui la Banca europea per gli investimenti (Bei), e del mondo della ricerca. Si è successivamente tenuta una sessione plenaria conclusiva aperta al pubblico, moderata dalla corrispondente del “Sole 24 Ore” in Germania Isabella Bufacchi. (segue) (Com)