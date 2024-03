Germania: evento sul Mercato unico europeo all'ambasciata d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione è stata animata dal direttore generale per la Politica industriale del ministero delle Imprese e del Made in Italy Paolo Casalino e da Kirsten Scholl, direttore generale per le Politiche europee del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, nonché dal direttore generale di Confindustria Raffaele Langella, dal direttore generale della Federazione dell'industria tedesca (Bdi) Tanja Gönner e dal direttore finanziario di Eusider Group Maria Anghileri. Il confronto ha consentito di approfondire prospettive e sfide della cooperazione industriale italo-tedesca, sottolineando l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità nel contesto di una crescente digitalizzazione.(segue) (Com)