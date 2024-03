Germania: evento sul Mercato unico europeo all'ambasciata d'Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo saluto di apertura in plenaria, seguito da un videomessaggio dell'amministratore delegato del Gruppo 24 Ore Mirja Cartia d'Asero, l'ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio ha sottolineato come l'evento abbia offerto l'occasione per parlare di due aspetti fondamentali, presenti nel Piano d'Azione italo-tedesco firmato lo scorso novembre. “Da un lato, l'importanza di una politica industriale efficace, sia a livello nazionale che europeo, per preservare la competitività di un'economia sostenibile per la prossima generazione. Dall'altro, la necessità di una politica commerciale ambiziosa. Quest'ultimo aspetto è cruciale per due Paesi tradizionalmente orientati al mercato internazionale, con una quota importante di ricchezza - e di Pil - derivante dal commercio. La partecipazione di rappresentanti di istituzioni italiane, tedesche e europee testimonia l'importanza della sfida comune che Germania e Italia hanno dinanzi per rafforzare i loro settori industriali nell'era della doppia transizione”. (Com)