Lazio: FI, bene il bando per l'avviamento al lavoro delle persone disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti all'assessore Giuseppe Schiboni "per aver lavorato al bando, già pubblicato sul sito della Regione Lazio, per l'avviamento al lavoro delle persone disabili (ex legge 68/99) di età compresa tra i 18 anni e l'età pensionabile". Lo scrivono in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni, i consiglieri regionali Fabio Capolei, Cosmo Mitrano, Marco Colarossi, Roberta Della Casa e Angelo Tripodi. "Un provvedimento importante che garantirà 217 nuovi posti di lavoro presso i datori di lavoro pubblici presenti sul territorio di Roma e provincia. Per Roma, ma in generale per l'intera Regione Lazio, è senza dubbio una grande opportunità e oltre a sottolineare l'importanza dell'iniziativa sul piano occupazionale, esprimiamo grande soddisfazione, e un sincero plauso alla Giunta, per la natura profondamente inclusiva, nei confronti delle categorie più fragili, del progetto. Un tema questo che a Forza Italia sta da sempre molto a cuore".(Com)