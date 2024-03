Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messo alle corde dalla pressione delle bande criminali e politicamente sempre più isolato, tanto in patria quanto all'estero, Ariel Henry non ha più potuto tenere per sé il ruolo di primo ministro ad interim di Haiti assunto a luglio 2021, due settimane dopo l'omicidio del presidente, Jovenel Moise. "Nessun sacrificio è troppo grande per Haiti", ha detto Henry mettendo fine a un governo agonizzante da tempo. Un passo indietro inevitabile ma che prelude a una fase politica, istituzionale e sociale piena di incognite. Per il Paese caraibico, sempre più osservato speciale di buona parte della comunità internazionale, si tratterà di arginare l'azione delle organizzazioni armate, di rimettere in piedi una struttura di potere da tempo fuori servizio e, in prospettiva, gettare le basi per una ripresa economica che al momento pare lontanissima. Henry, da due settimane fuori dal Paese, ha fatto sapere di aver accettato la nascita di un "Consiglio presidenziale" per la transizione verso nuove elezioni, i cui membri dovranno essere indicati da un negoziato tra le principali forze politiche in campo. L'esecutivo da lui diretto, ha precisato, rimarrà in carica per il disbrigo degli affari correnti, "fino a quando non verrà nominato un primo ministro". (segue) (Mec)