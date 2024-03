Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima delle preoccupazioni è legata all'emergenza sicurezza, tema di cui si è fatto subito carico il governo statunitense. “Viste le necessità sempre più urgenti, annuncio che il dipartimento della Difesa Usa raddoppia il suo sostegno alla missione, da 100 a 200 milioni di dollari, per un finanziamento complessivo di 300 milioni di dollari”, ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, riunito in Giamaica con i rappresentanti della Caricom (Comunità dei Paesi caraibici), nel momento in cui Henry annunciava le dimissioni. Alla somma si aggiungono 33 milioni di dollari destinati a progetti umanitari per “sostenere la salute e la sicurezza alimentare” della popolazione civile. “Sappiamo che solo i cittadini di Haiti possono e devono determinare il proprio futuro - ha affermato il segretario di Stato - ma tutti noi possiamo contribuire a ripristinare un contesto di sicurezza” per far terminare le “sofferenze degli haitiani innocenti”. (segue) (Mec)