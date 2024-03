Haiti: Henry cede "un interim" durato quasi tre anni, incognita sicurezza sul futuro del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In prospettiva rimane il tema della missione multinazionale sostenuta dalle Nazioni Unite e affidata al coordinamento delle Forze armate del Kenya. Una missione "in fase di dispiegamento" ha assicurato il ministro dell’Interno kenyota, Kithure Kindiki, pur non specificando la data esatta in cui i militari lasceranno Nairobi. Informazione poi parzialmente rettificata alla "Bbc" dal primo segretario del ministero degli Esteri keniota, Korir Sing’oei, secondo cui prima di muoversi, i militari attendono che si insedi un nuovo esecutivo a Porto Principe. L'iniziativa, più volte caldeggiata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dovrebbe contare su mille agenti messi a disposizione dal Kenya, più altri mille del Benin e circa cinquecento effettivi tratti dalle forze armate delle Bahamas e della Giamaica. Una missione che ha dovuto superare le resistenze legali poste dalla Corte suprema, critica sulla possibilità che le forze di sicurezza possano operare arresti e altre operazioni di polizia oltre confine. Kindiki assicura che il quadro legale è stato in questo senso sistemato e, stando ai media africani, l'ostacolo ancora più corposo sarebbe legato al fatto che non sono ancora arrivati i finanziamenti promessi dalla comunità internazionale. (segue) (Mec)